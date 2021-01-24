Denizli - Karagümrük CANLI ANLATIM

Aissati ve Subotic'in ayrıldığı ev sahibi yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdaki yerini alamayacak.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Kadro darlığı sıkıntısı yaşıyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Ancak takviyelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Futbolcularıma güvenim tam" dedi.

İç sahada son 3 maçını kaybeden, ligde 14 puanla sonuncu olan Denizlispor'da yani transferler Ahmed Yasin, Kubilay ve Diskerud'un lisansı çıktı.