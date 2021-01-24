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Kır zinciri

Horoz, ’de ilk devrenin son maçında bugün F.Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak

Kır zinciri Denizlispor

24.1.2021

Süper Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edip dibe demir atan Yukatel Denizlispor, bugün evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Aissati ve Subotic'in ayrıldığı ev sahibi yeşilsiyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Federico Varela takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Kadro darlığı sıkıntısı yaşıyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Ancak takviyelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Futbolcularıma güvenim tam" dedi. İç sahada son 3 maçını kaybeden, ligde 14 puanla sonuncu olan Horoz'da yani transferler Ahmed Yasin, Kubilay ve Diskerud'un lisansı çıktı.

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