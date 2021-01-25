Denizlispor ateşe düştü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu, dibe demir attı. 17'de Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı. 22'de Borini'nin vuruşunu kaleci Pantilimon kurtardı. 36'da Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi. 42'de Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko kötü vurdu. 44'te Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini sert vurdu: 0-1.

NDAO FARKI İKİYE ÇIKARDI

56'da Rodallega sol kanattan etkili ortaladı Ahmed'in ceza sahası içinde yaptığı gelişine vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. 78'de Fabiano'nun hatalı pasıyla topu kapan Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ndao farkı ikiye çıkardı: 0-2. 87'de Sagal'ın pasında, topla buluşan Diskerud'un yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. Denizlispor maçı 2-1 kaybetti.

İÇ SAHA KABUSU



YUKATEL Denizlispor, iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Alanyaspor'u 1-0 yendikten sonra Horozlar, evinde Ankaragücü'ne 2-1, Kayserispor'a 1-0 ve Hatayspor'a 2-0'lık skorlarla teslim olmuştu. Yeşil-siyahlılar, Karagümrük'e de 2-0 yenilip ilk devreyi sonuncu sırada tamamladı. Denizlispor, iç sahada büyük kabus yaşayıp en kötü performansa sahip takım olarak dikkat çekti.



KARAGÜMRÜK'LE 10. KEZ RAKİP

YUKATEL Denizlispor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 9 karşılaşmada Denizlispor 6 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük ise 1 maçtan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2006 yılında Türkiye Kupası müsabakasında karşı karşıya gelmiş, kazanan 2-0'lık skorla Denizlispor olmuştu.



VETON TUSHA SOKU

G.SARAY maçında oyuna ikinci yarı Sacko'nun yerine giren ve 6-1'lik mağlubiyette Denizlispor'un tek golünü kaydeden Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha, antrenmanda sakatlanınca kadroya alınmadı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Galatasaray maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti. Muhammet Özkal, Dossevi ve Zakarya Bergdich'i kulübeye çeken Koşukavak, yeni transferler Kubilay Aktaş ve Ahmed Yasin ile Özer Özdemir'e şans verdi. Yeşil-siyahlılarda korona virüs testi pozitif çıkan Bakalorz ile sözleşmesini fesh eden Subotic yoktu.

SEBAHATTİN ALP