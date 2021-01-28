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Haberler Denizlispor Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

'da istifa etti

Son dakika... 'de son olarak evinde 'e 2-1 yenilip dibe demir atan Yukatel 'da teknik direktör istifa etti.

Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
DHA

28.01.2021, 16:47

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi. Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

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