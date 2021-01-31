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Haberler Denizlispor Obilor geliyor

Obilor geliyor

Denizlispor yönetimi, savunmaya yapacağı takviye için son olarak Moldova’da Sheriff forması giyen Nijeryalı stoper ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki yıldızın imza atması an meseles

Obilor geliyor

31.1.2021

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmanın yollarını arayan Denizlispor'da yönetim, ara transfer sezonu bitmeden savunmaya güç katmayı planlıyor. Yeşil-siyahlı yönetim, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'nun işaret ettiği futbolculara teklif götürürken listesindeki stoper Faith Obilor ile prensipte anlaşma sağladı. Son olarak Moldova ekibi Sheriff'te forma giyen futbolcu ile el sıkışan yönetim, aradaki ufak pürüzleri de giderip transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Ocak ayının başında boşa çıkan ve bonservis engeli bulunmayan futbolcunun güncel piyasa değerinin 250 bin Euro olduğu öğrenildi. Yönetimin pazarlıkları son aşamaya getirdiği oyuncuyla en geç yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde AmaZulu, Kemi Kings, RoPs, FC İnter Turku, Helsinki formalarını giyen Nijeryalı 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 17 müsabakada forma giydi.

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