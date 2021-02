Horoz’dan hayata dönüş

Süper Lig'de evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Yukatel Denizlispor derin bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdıran yeşilsiyahlılar galibiyet hasretine son verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Horozlar, puanını 17'ye çıkardı. Denizlispor sonunculuktan kurtulamasa da gelecek haftalar için ümitlendi. Maç günü babası Necip Kutlu'nun vefat haberini alan Hakan Kutlu ise karşılaşma bitiminde Ankara'ya gitti. Yardımcı antrenör Gökmen Barış çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Müsabakadan önce kazanmaktan başka bir sonuç düşünmediklerini ifade eden Barış, "Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar. Onlar da durumun farkında ve bilincindeydi. Kaliteli ve iyi bir oyuncu topluluğumuz var. Karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman ilerledikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Camiamız ve taraftarımız için bu galibiyet hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yukatel Denizlispor, perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.



MUSTAFA: HER MAÇ FİNAL

SAKATLIĞI nedeniyle 3 maç sonra Göztepe maçında forma giyen tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Yumlu, "İnanın puan tablosuna bakacak yüzümüz olmuyor. Ben hiç bakamıyorum. Moral bozuyor" dedi. Yumlu, üstteki takımları yakalama açısından Göztepe galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. Final niteliğinde bir maça çıktıklarını belirten Mustafa, "Arkadaşlarımızın yüreğine sağlık, Gerçekten büyük mücadele ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Allah'a şükürler olsun şansımız da yanımızdaydı. Bundan sonraki süreç çok önemli. Hangi maç olursa olsun kazanmak zorundayız. Her maç final" dedi.



MESANOVİC SAHNE ALDI

Yukatel Denizlispor'un, sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna dahil ettiği Boşnak forvet Muris Mesanovic, Göztepe karşısında hayati bir gole imza attı. Bu sezon 19 lig maçının 11'inde banko görev yapan 30 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, 1153 dakika sahada kaldı. Daha önce 3-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinde ve 2-2'lik Sivasspor beraberliğinde rakip fileleri havalandıran Mesanovic, Göztepe karşısında bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

SEBAHATTİN ALP