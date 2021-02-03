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Haberler Denizlispor Horoz’da af çıktı

Horoz’da af çıktı

’yi mağlup edip derin bir nefes alan Yukatel ’da yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz affedildi

Horoz’da af çıktı

3.2.2021

Süper Lig'de Ege derbisinde Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek derin bir nefes alan Denizlispor, süresiz kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'ı affetti. Yeşilsiyahlılar, Oğuz'u yeniden takıma döndürdü. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun da Oğuz'un affedilmesi konusunda yönetime rapor verdiği ve kurmayların genç çalıştırıcının isteğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

TEKNİK EKİBE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Oğuz Yılmaz, Fenerbahçe maçında oyundan çıkarken teknik ekibe tepki göstermişti. Bunun üzerine Denizlispor yönetimi futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakmıştı. 9 karşılaşmada görev yapan deneyimli defans oyuncusu 638 dakika sahada kalarak, 1 kez fileleri sarstı. Denizlispor, yarın 23. hafta maçında Trabzonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

■ SEBAHATTİN ALP

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