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Haberler Denizlispor 10 maçta 1 galibiyet

10 maçta 1 galibiyet

Horoz ligde sahaya çıktığı 10 mücadelede sadece 1 kez güldü. Altı puan toplamayı başardı.

10 maçta 1 galibiyet

10.2.2021

Süper Lig'de 18 puanla ligin son sırasında yer alan Denizlispor son 10 haftada sadece 1 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. Yeşilsiyahlılar bu sezon Hakan Kutlu'nun ilk kez sahaya çıktığı 22. hafta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Horoz, on müsabakada 6 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetle sadece 6 puan toplaya bildi. Bu süreçte kalesinde 19 gol gören Denizlispor rakip fileleri sadece 9 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ege temsilcisi, ligde de en kötü iç saha performansına sahip olan ekip oldu. sadece 9 puan topladı. Denizlispor gibi Süper Lig'de Erzurumspor da evinde 9 puan topladı. Sezona büyük umutlarla giren Denizlispor evinde oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kalesinde 15 gol gören Horoz sadece 8 gol atabildi. Denizlispor, 10 maçlık dönemde Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a yenildi. Sivasspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Antalyaspor ile

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