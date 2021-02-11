Altı futbolcu kart sınırında

YUKATEL Denizlispor'da, teknik patron Hakan Kutlu'dan futbolcularına kart uyarısı geldi. Yeşil-siyahlılarda 3'er sarı kartı bulunan Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş, Angelo Sagal, Hadi Sacko ve Mesanovic ceza sınırında. Bu isimlerden Konyaspor maçında sarı kart görenler, Gençlerbirliği maçında görev alamayacak. Oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılar yapan teknik patron Kutlu'nun, "Kritik maçlar oynuyoruz. Cezalı oyuncu istemiyorum" dediği öğrenildi.
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