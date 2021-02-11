Recep Niyaz seferberliği

Yukatel Denizlispor'da, Trabzonspor karşılaşmasında ilk yarının son anlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Recep Niyaz'ı Konyaspor maçına yetiştirebilmek için sağlık ekibi seferber oldu. Recep'in sağ kasık adalesinde sertleşmeye bağlı ödem tespit edildi. Tedavisi sürdüğü için Antalyaspor maçında kadroya alınmayan Recep, takımdan ayrı düz koşu ile yetiniyor. Sağlık ekibi, koşularda hafif ağrı hisseden Recep'in Konyaspor maçına yetişmesi için seferber olurken, ağrının devam etmesi halinde başarılı futbolcunun riske edilmeyeceği belirtildi.

HAKAN KUTLU TAKIMA TERAPİ UYGULUYOR

Yukatel Denizlispor sorunlar yumağına dönüşürken, yeşil-siyahlı futbolcuların yönetimsel krizden etkilenmemesi için Teknik Direktör Hakan Kutlu adeta terapi uyguluyor. Sakat futbolcuların iyileşmemesi de teknik heyet için ayrı bir handikap oluşturdu. Uzun süredir takımdan ayrı olan Özgür Çek, Veton Tusha'ya Hadi Sacko ve Recep Niyaz da eklenmişti. Recep'in durumu belirsizliğini koruyor.

SEBAHATTİN ALP