Denizlispor’da tansiyon düştü

Yukatel Denizlispor'da, normalleş-meye dönüldü. Yeşil-siyahlı yönetim-deki istifalar, takımın ligdeki konumu ve maddi sıkıntılar nedeniyle yaşa-nan ödeme sorunları gibi konularla hafta içinde şok üstüne şok yaşayan Horoz'da, başkan Ali Çetin'in akıllı hamleleriyle sular duruldu, tansiyon düştü ve yedeklerin asil yapıldığı takvi-yeli yönetimin görev dağılımı yapmasıyla yeni normalleşmeye geçildi.

PARA DOPİNGİ YAPILACAK

İdari anlamda yaşanan gerginlikleri düzelmesine ise en çok teknik heyet ve yeşil-siyahlı futbolcular sevindi. Yönetimsel kriz nedeniyle hafta başından bu yana moralsiz olarak Konyaspor maçına hazırlanan Horoz'da, futbolcuların üzer-lerindeki gerginlik sona erdi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne şim-dilik huzur geldi. Süper Lig'de son sıraya demir atan yeşil-siyahlılarda, yönetim yeni rota belirleyecek ve bununla beraber kesenin de ağzını açacak. Süper Lig'e çıkıldığı sezon olduğu gibi kalan lig maçlarında futbolcuların motivasyonu arttırabilmek için, yüksek prim modeline geçilecek. Her maça ayrı prim sistemi belirlenecek. Başkan Ali Çetin, kurtuluş yolunda takımın moralini üst seviyeye çekmeye çalışacak.



HOROZ'DA TEK HEDEF 3 PUAN

SÜPER Lig'de 6 haftadır son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanlara sakatlıkları süren Hadi Sacko, Özgün Çek ve Veton Tusha katılmıyor. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Horoz, son 5 müsabakada kazanamayan Konyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Teknik patron Kutlu, hafta içi maç oynamadıkları bu haftada takım olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Konyaspor karşısında sahada iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini kaydeden Kutlu, sahada kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



16. RANDEVUYA ÇIKACAKLAR

Denizlispor ve Konyaspor, Süper Lig'de toplam 15 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'inde kazanan yeşil-siyahlı ekip oldu. 4 karşılaşmada Konyaspor 3 puana uzanan taraf olurken, 6 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Zor bir yola girdik. Bunun bilincindeyiz ve üstesinden gelebilecek kapasiteye de sahibiz. Yeter ki davaya tüm camia inansın ve bizlere destek olsunlar. Kümede kalmak için savaşacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP