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Haberler Denizlispor Horoz Konya önünde

Horoz Konya önünde

Süper Lig’de son sıraya demir atan Denizlispor, bugün Konya deplasmanında saat 13.30’da başlayacak mücadelede 3 puan savaşı verecek. Kritik maçı hakem yönetecek

Horoz Konya önünde

14.2.2021

Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, bugün zorlu maçta Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele BeINSports1 kanalından canlı yayınlanacak. Son 2 haftada sadece 1 puanı bulunan Denizli temsilcisi, deplasmanda son 4 maçtır kazanamıyor. Horoz, ligde 18 puanla son sırada yer alırken, ev sahibi Konyaspor ise 24 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına İlhan Palut'u getiren Konyaspor, genç teknik adam yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a elendikten sonra Süper Lig'de ilk maçına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Veton Tusha bugün forma giyemeyecek. Konya'da ise kart cezalısı Jevtovic ve sakatlıkları süren Alper ve Anicic bugün forma giymeyecek.

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