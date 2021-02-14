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Konyaspor 2-0 MAÇ SONUCU

Yukatel ’in 25. Haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. 18 puanla 21. sırada bulunan horoz böylelikle bu haftayı puansız kapatırken, Konyaspor 5 hafta sonra galibiyet yüzü gördü.

Konyaspor 2-0 Denizlispor MAÇ SONUCU
İHA

14.02.2021, 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021, 16:08

Süper Lig'in 25. Haftasında Denizlispor deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. 90 dakika sonunda mağlubiyetle ayrılan Denizlispor kalesinde 52. ve 80. dakikalarda gol görerek 2-0 mağlup ayrıldı. İlk yarı baskı yapamayan Konyaspor ikinci yarı topa hakim olarak yaptığı ataklarla ikinci yarı golleri buldu.

Böylelikle 25. hafta sonunda da küme potasından kurtulamayan horoz 18 puanla sonuncu sırada yer alırken, Konyaspor ise maç fazlasıyla 27 puanla 12. sıraya yerleşti. Hakan Kutlu yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla beraber 4 maçta 4 puan toplayabildi.

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