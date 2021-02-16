Horoz’da kabus bitmiyor

Süper Lig'de aylardır düşme hattında son sırada yer alan, 25'inci hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da ligde kalma umutları tükeniyor. Mutlak galibiyet hedefiyle gittiği deplasmanda eski savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yenik duruma düşen Horoz, ardından maçı çeviremedi.

KUTLU ÇARE OLAMADI

Bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde 24 maçta 4 galibiyet alabilen yeşil-siyahlılar, son 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle çöktü. Ligde 18 puanda kalıp kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı. Teknik patron Hakan Kutlu, Konyaspor maçında 5'li savunma dizilişiyle takımını sahaya çıkarsa da formasyon değişikliği bile mağlubiyete engel olamadı. Yenilen golün ardından sistem değişikliği yapan ve 4'lü defansa geçen Denizlispor, bu maçta da sahadan puansız ayrıldı. Kutlu, maçın ardından ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fırsatından yararlanamadıklarını söyledi.,



'VAR'I KALDIRALIM

YUKATEL Denizlispor'da gelen gideni aratırken, göreve başladığı 4 haftada 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, topu VAR'a attı ve VAR'ın Türkiye'den kaldırılmasını istedi. VAR hakemlerinin iki maçtır oyuncularına yapılan faulleri görmediğini iddia eden Kutlu, "Hem bir önceki maçta hem de bu maçta VAR ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonları görmedi. Ya da görmek istemedi. Maçın hakemlerine sözüm yok. Onlar maçı çok iyi yönetti. Ancak VAR hakemleri Lopes'in iteklenmesini görmediler. Madem öyle VAR'da ki hakemlerimiz görevlerini layıkıyla yerine getiremiyor, VAR'ı Türkiye'de kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi. Çok da pahalı bir sistem. Hiç gerek yok böyle olacaksa uygulamasınlar" diye konuştu.



TİAGO LOPES CEZALI

Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla 4. sarı kartına ulaşan Denizlispor'un Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. 22 maçın 22'sinde ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki futbolcu 1861 dakika süre aldı. Lopes, bu sezon ilk sarı kartını Denizli'deki Konyaspor maçında görürken ardında Başakşehir ve Çaykur Rizespor maçlarında sararmıştı.

SEBAHATTİN ALP