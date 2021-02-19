Denizlispor’un kritik haftası

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde evinde yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Denizlispor'da gözler kritik 90 dakikaya çevrildi. Ligde 24 maçta 18 puanla ateş hattının en dibinde yer alan ve kurtuluş için çareler arayan Horoz, en ciddi rakibiyle en önemli maçına çıkacak.

20 puanla sadece iki basamak üzerinde yer alan Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi halinde rakibini altına alacak olan yeşil-siyahlılar kümede kalma adına çok önemli bir virajı kayıpsız dönecek. Aksi halde ise Denizli kurtuluş yolunda çok ciddi bir yara alacak. Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'tan sonra takımın başına geçen dördüncü isim olan Hakan Kutlu için de bu maç büyük önem taşıyor.

KUTLU ÇARE ARIYOR

Takımdaki kötü gidişe Kutlu da engel olamazken genç adam yönetiminde 4 maça çıkan Denizlispor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen ekiplerinden ikisi olan Denizlispor ve G.Birliği maçından çıkacak sonuç alt sıraları da yakından ilgilendiriyor.

HOROZLAR EVDE KAYIP

YUKATEL Denizlispor'un bu sezon evinde yüzü gülmüyor. Puan tablosunda dibe demir atan yeşilsiyahlı ekip, evinde oynadığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 3 beraberlik alan Denizlispor, 7 kez ise sahadan yenik ayrıldı. Sahasında çıktığı maçlarda 8 gol atan Denizli ekibi kalesinde 14 gol gördü. Denizli, bu sezon fileleri 22 kez sarsarken, kalesinde de 43 gol gördü. Yeşil-siyahlı ekipte, G.Birliği karşısında kart cezalısı Tiago Lopes forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Özgür, Tusha ve Sacko'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

SEBAHATTİN ALP