Horoz Mesanovic’in golüyle hayata döndü

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş savaşı veren Yukatel Denizlispor, hayati maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti, son sıradan kurtuldu. 6. dakikada Rodallega'nın serbest atıştan sert şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı. 7'de Sagal'ın arapasında ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda defans araya girerek golü önledi. 13'te Mesanovic ile duvar pası yapan Mustafa, ceza yayı üzerindeki Rodallega'ya pas verdi. Rodallega'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı. 16'da Sagal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Mesanovic kafayı vurdu meşin yuvarlak yandan auta gitti.

ASİST RODALLEGA'DAN

19'da Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mesanovic, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 40'ta Furman'ın rakip yarı alanın ortalarından taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın kaleye şutunda top dışarı çıktı. 56'da Soner'in ceza sahası dışından çektiği yerden şutta top az farkla yandan auta gitti. 58'de Toure'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut üstten auta gitti. 70'te Sandro Lima altıpas üzerinden vurdu Leismann direk dibinden uzaklaştırarak golü önledi. 72'de Ahmed'in pasıyla topla buluşan Rodallega, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti, kalecinin kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. 90+3'te Sandro'nun ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut üstten auta çıktı. 90+4'te Rodallega kaleci Nordfeldt'in önde olduğunu fark etti, uzaklardan kaleye şut çekti. Nordfeldt, topu güçlükle kurtardı, maç 1-0 bitti.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu **, Erdem Bayık **, Yusuf Bozdoğan **

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk ** - Özer ** (90 Muhammet *), Fabiano **, Mustafa *** - Ben Mohamed ***, Murawski **, Diskerud ** (64 Kubilay *), Recep ** (24 Bakalorz **), Mesanovic *** (64 Ahmed *) (90 Hasan ?) - Sagal **, Rodallega ***

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt ** - Ömürcan ** (69 Spiridonovic *), Arda **, Toure ** (75 Halil İbrahim *) - Polomat **, Soner ** (88 İlker *), Piris *, Candeias **, Furman ** (46Mugni *) - Ayite *, Sandro * GOL: Dk.19 Mesanovic SARI KARTLAR: Leismann, Murawski (Yukatel Denizlispor), Candeias (Gençlerbirliği)

HAKAN KUTLU'DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

YUKATEL Denizlispor'da, teknik patron Hakan Kutlu 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı kadrosundan biri zorunlu 5 değişiklik yaptı. Kutlu, Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayan isimlerden Kubilay Aktaş, Ahmed Yasin, Sakıp Aytaç ve Hasan Ayaroğlu'nu yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerine Muris Mesanovic, Recep Niyaz, Mikkel Diskereud ve Özer Özdemir 11'de şans buldu. Horoz'da kart cezalısı Tiago Lopes'in yerine ise sağ bekte bu sezon ilk kez 11'de başlayan Ayman Ben Mohamed görev aldı. Sakatlıktan yeni kurtulan Recep Niyaz, 24. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

MESANOVİC 4. GOLÜNÜ ATTI

YUKATEL Denizlispor'un Boşnak forveti Muris Mesanovic, Süper Lig'deki 4. golüne imza attı. İki maç sonra ilk 11'e dönen Bosna Hersekli golcü, Gençlerbirliği karşısındaki kritik zaferin başmimarı oldu. 23. maçında 13. kez ilk 11'de görev yapan Mesanovic, 4 gole ulaştı, 1 de asist yaptı. Gençlerbirliği ile oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanan Denizlispor, lig tarihinde rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi devam ettirdi. İki takım 65. kez rakip oldu. Bundan önce oynanan 64 maçtan 25'ini Horozlar, 23'ünü G.Birliği kazandı, 16 maç berabere bitti. Denizli'de oynanan 29 maçta ise Denizlispor 17 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

■ SEBAHATTİN ALP