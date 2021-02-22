Horoz’a kurtuluş umudu

Spor Toto Süper Lig'de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Bu galibiyetle son sıradan kurtulan yeşil-siyahlı ekip, aylar sonra 19. sıraya yerleşti. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 5 maçta 2. galibiyetini alan Horozlar, kritik galibiyetle nefes aldı. Denizlispor ligde kalma yolunda umutlarını tazelerken, puan tablosunda Gençlerbirliği ve A.Gücü'nü geride bırakmayı başardı, kalan 15 hafta öncesi kurtuluş ışığını yaktı.

HAKAN KUTLU İNANIYOR

Teknik Direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirtti. Seri yakalamak istediklerini ifade eden Kutlu, "Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bu galibiyetle iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla artacağını göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine inanmışlıklarını göstererek üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.



DENİZLİSPOR'DA ÜÇ PUANA İKİ FİRE

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında hayati bir galibiyete imza attı ancak iki futbolcusunu kaybetti. Horoz'da, Recep Niyaz ilk yarıda sakatlanıp sahayı terk ederken, Fabiano Leismann ise ikinci yarıda sakatlanarak oyunun dışında kaldı. Trabzonspor maçında kasığından sakatlanan Recep, iki maç takımdan uzak kalmıştı. Recep, talihsiz bir anda yine aynı yerinden sakatlandı. Recep'in durumu çekilecek olan MR sonucu hafta içi netleşecek.

SEBAHATTİN ALP