Denizlispor’un gözü Kartal’da

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni yenerek haftalar sonra düşme hattında son sıradan kurtulup ligde kalma yarışında umutlanan Yukatel Denizlispor, gözünü şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'a çevirdi. Takımın yükseliş evresine girdiğini ifade eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Biz göreve başlayalı 5 hafta oldu. Bu süreçte 7 puan aldık. İyi oynayan, iyi mücadele eden her geçen gün üzerine koyan ve inanmış bir oyuncu topluluğumuz var. Taktik disiplin, istek, arzu ve coşku olarak bunu sahada gösteriyorlar. Beşiktaş maçında da aynı isteği sahaya yansıtıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Kutlu, "Maça özel tedbirlerimiz olabilir. Maça özel ofansif hamlelerimiz olabilir. Şehirdeki olumsuz havayı alınan sonuçlarla tersine çevirdik" dedi.



'VAR SİSTEMİ GEREKSİZ'

VAR sisteminin kaldırılması yönünde yaptığı açıklama hatırlatılan Hakan Kutlu, şöyle konuştu: "Gençlerbirliği maçında verilmeyen yüzde 100 bir penaltımız var. Fabiano Leismann arkadan çekildi, çok net bir şekilde düşürüldü. Trabzonspor maçında verilmeyen bir penaltımız var. Yediğimiz golün başlangıcı da faul. İttifak Holding Konyaspor maçında da vardı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Hata yapabilirler, görmeyebilirler. VAR hakemlerimizin görmediği pozisyonlar için devreye sokulmuş bir sistem. Eğer hakemlerin göremediği pozisyonları VAR inceleyip söylemeyecekse, takımları ayırt edip bazı takımlara söyleyip bazılarına söylemeyecekse VAR sistemi çok gereksiz bir sistem."



OĞUZ'A AF ÇIKTI

YUKATEL Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla takıma döndüğü bildirildi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2020 tarihinden beri kadro dışı durumda bulunan Oğuz Yılmaz'ın durumu, yönetim kurulunda yeniden değerlendirildi. Oyuncunun yeniden takıma döndüğü belirtilerek, "Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

SEBAHATTİN ALP