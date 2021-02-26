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Haberler Denizlispor Beşiktaş - Denizlispor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Denizlispor | CANLI ANLATIM

'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Denizlispor | CANLI ANLATIM

26.02.2021, 19:01

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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