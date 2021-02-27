Horoz dağıldı

Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek kurtuluş ışığını yakan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş karşısında dağıldı: 3-0. 22'de Rosier'in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savurdu. Topu önünde bulunan Larin, topu ağlara gönderdi: 1-0. 29'da N'Koudou'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin'in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem, golü iptal etti. 38'de Ljajic'in kornerinde Cenk'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N'Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 39. dakikada Aboubakar'ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic'e çıkardı. Bu futbolunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

RODALLEGA'NIN GOLÜ VAR'DA İPTAL EDİLDİ

44'te Mesanovic'in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. 47'de Sagal'ın sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. 51'de topla buluşan Rodellaga topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Ama çerçeveyi bulamadı. 81'de Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 82'de Josef'in savunma arkasına gönderdiği topa Aboubakar hareketlendi. Cenk topu kafayla uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Gökhan Töre'nin aşırtma vuruşu üstten auta gitti. 88'de Rosier'in sağ kanattan içeriye çıakrttığı topa yakın mesafeden Hasic vuruşunu yaptı. Cenk gole izin vermedi. Maç 3-0 sona erdi.



HAKAN KUTLU'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçına göre biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Recep Niyaz'ın yerine Kubilay Aktaş'ı Özer Özdemir'in yerine de Tiago Lopes'i oybulunan nattı. Öte yandan yeşil-siyahlılarda Recep oynattı. oydışında Ahmed Yasin, Özgür Çek ve dışında Tusha'da sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu.



MUSTAFA YUMLU SAKATLANDI

Yukatel Denizlispor'un başarılı savunmacısı Mustafa Yumlu, ilk yarıda girdiği bir pozisyon sonrası sakatlandı. Bir süre oyuna devam ederek kendini deneyen yıldız futbolcu, maça devam edemedi. Mustafa 38. dakikada yerini Bakalorz'a bıraktı. Öte yandan Horoz'un yıldızı Sagal, ikinci yarıda gördüğü sarı kart sonucu cezalı duruma düştü. Şilili, Denizli bu haftayı bay geçeceği için bir sonraki hafta oynanacak Yeni Malatya maçında forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ KABUSU

Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor. Yeşil-siyahlıların güçlü rakibine karşı galibiyet hasreti 15 maça çıktı. Horoz, son 11 maçtır mağlup olduğu rakibini en son 2005-2005 sezonunda sahasında yenmişti. İki takım arasında bundan önce oynanan 41 maçta siyah-beyazılar 29, Denizli ekibi ise 4 galibiyet almış 8 müsabaka ise berabere sonuçlanmıştı.