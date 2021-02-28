Denizlispor’da teknik patron Hakan Kutlu umutlu konuştu

Kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, Beşiktaş maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. Ligde kalmak için 40 ila 42 puanın yeteceğini belirten Kutlu, sezon sonunda Denizlispor'un ligde kalacağına inandığını belirtti. Ligde 14 maçı kalan Ege ekibinin 21 puanı bulunuyor. Deplasmanda 3-0 yenildikleri Beşiktaş karşısında ekibinin iyi işlere imza attığı belirten Hakan Kutlu, "Taraftarlarımızın beklediği sürprizi gerçekleştiremedik. Takımımın yaptığı iyi şeyler de vardı" dedi.

HAKEMLER SORUNSUZ MAÇ YÖNETTİ

Maçın hakemlerini tebrik eden Kutlu, "Beşiktaş'ı ve Sergen Hoca'yı da tebrik ediyorum. Maçın hakemleri de sorunsuz bir maç yönettiler" dedi. Kutlu, "Ligde 40 ila 42 puanla kalınacağını umuyorum. Yeni Malatyaspor karşısında çok zor ve önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Lige tutunacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kutlu, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun da gelecek hafta sahada olacağını belirtti.

Sagal cezalı duruma düştü Hücum hattında en önemli kozlarından biri olan Sagal geçtiğimiz gün Beşiktaş önünde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncunun gelecek maçta Yeni Malatyaspor karşısında sahadaki yerini alamayacak. Hafta içindeki 28. haftayı maç yapmadan geçecek Yukatel Denizlispor, 6 Mart Cumartesi günü Malatya'yı konuk edecek.





KALESİNİ KORUYAMIYOR

Denizlispor, bu sezon şimdiye kadar çıktığı 26 maçın 22'sinde kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş karşısında bu sezon 15. yenilgisini alan yeşil-siyahlı ekip haftayı 21 puanla düşme hattında tamamladı. Rakip filelere 23 gol bırakan Horoz, yediği 46 golle Gençlerbirliği ile ligde kalesinde en fazla gol gören takım konumunda bulunuyor. Deplasman karşılaşmalarında bu sezon Kasımpaşa gibi kalesini gole kapatamayan Denizli temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 26 müsabakanın 22'sinde gol yedi.



SEBAHATTİN ALP