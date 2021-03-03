Denizlispor’da seferberlik var

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından bu hafta içini bay geçecek olan Denizlispor'da, sakat oyuncuların takıma dönmeleri için seferberlik ilan edildi. Ligin 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'la oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek'in yanı sıra Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu için sağlık heyeti seferber oldu. Sağlık ekibinin verilen arada 4 futbolcuyu iyileştirmek için yoğun çaba harcadığı, futbolcuların da bireysel olarak çalışmalara başladığı vurgulandı. Futbolcuların tam hazır olup olmayacakları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sağlık heyetinden sakat yıldızları için müjdeli haber bekleyen teknik direktör Hakan Kutlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapıp kritik maçın önemine değindi.

KUTLU MOTİVE EDİYOR

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmayı planlayan Hakan Kutlu, Malatya randevusunu final olarak görürken, öğrencilerini 'Sahaya benliğinizi yansıtmanızı istiyorum. Takımı Süper Lig'de tutmamız boynumuzun borcu" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP