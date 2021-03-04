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Haberler Denizlispor Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

, maçına hazırlanıyor

Yukatel , 'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
AA

04.03.2021, 18:00

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dinamik ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel oyunlar ile devam etti. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Yukatel Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, yaptığı açıklamada, sakatlıkları sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha'nın takımla antrenmanlara başladığını, bu oyuncuların forma giyip giyemeyeceğinin maç günü netlik kazanacağını bildirdi.

Karşılaşma öncesinde Kovid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte, herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

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