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Haberler Denizlispor Horoz’a umut ışığı

Horoz’a umut ışığı

’de kümede kalma savaşı veren yeşil-siyahlılar, Y.Malatya’yı yendi, çok önemli bir zafer kazandı.

Horoz’a umut ışığı

7.3.2021

YUKATEL Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla yenip kümede kalma yolunda ümitlendi. 15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Recep'in şutu az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı. 16'da Mustafa orta çizgiden presle topu ileriye taşıyarak savunma arkasına koşu yapan Mallan ile buluşturdu. Mallan topu kontrol ederek kaleci Cenk'i avladı: 0-1. 31'de ceza sahasının ön çizgisinden serbest vuruş kullanmak için topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı barajdan geçirerek ağlarla buluşturdu: 1-1. 45'te ceza sahasının sol çaprazında Recep, Murawski ile verkaç yaparak topu önüne aldı, mükemmel vurdu: 2-1. İlk devre 2-1 Denizlispor'un galibiyetiyle kapandı.

SACKO SAHNE ALDI
49'DA sağ köşeden ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 57'de Kubilay rakibinden kazandığı topu ceza saha içindeki Recep'e gönderdi. Topla buluşan Recep'in vuruşu az farkla auta çıktı. 77'de Fofana'nın ceza sahası içerisine topla girerek açtığı ortaya Adem kafayı vurdu. Kaleci Cenk'in çeldiği topu önünde bulan Tetteh fileleri havalandırdı: 2-2. 80'de Rodallega'nın ceza sahası arkasına bıraktığı topla buluşan Sacko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. Denizlispor karşılaşmayı, 3-2 kazandı.

SEBAHATTİN ALP

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