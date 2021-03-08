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Denizlispor umutlandı

Denizlispor umutlandı

8.3.2021

Spor Toto Süper Lig'de evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Yukatel Denizlispor, kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza attı. Yeşil-siyahlılar, geriye düşmesine rağmen pes etmeyip altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

'PES ETMEK YOK'
Bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda ilk kez galip gelen Horoz puanını 24'e yükseltirken, kalan 13 maç öncesi kurtuluş ateşini yakıp camiasını umutlandırdı. Lige tutunacaklarını ifade eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Hedefimiz galibiyet serileri yakalayabilmek. Yeni Malatyaspor maçı bizim için milat olacaktır. Biz pes etmedik. Geriye düştük, rakip beraberliği yakaladı ancak vazgeçmedik. Kazanacağımıza o kadar inandık ki hakkımızla 3 puanı aldık. Artık deplasmanlardan da puan ya da puanlar getirmeliyiz. Oyun olarak iyi gözüküyoruz. Ancak seri yakalamak zorundayız. Bize inansınlar, camiamız destek versin. Pes etmek yok. Bu takım hak ettiği yerde olacaktır" ifadelerini kullandı. Futbol şube sorumlusu Ali Fırat ise, "Alt liglerde çok uzun yıllar uğraştık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Alt ligin zorluğunu hepimiz biliyoruz, oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligde kalmayı hak ediyoruz" şeklinde konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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