Hesap zamanı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi içindeki Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 40-42 puanın kendilerini ligde tutmaya yeteceğini açıkladı. Oyun olarak her hafta iyiye gittiklerini ifade eden Kutlu, "Geçen hafta biz kazandık. Ligde kalma savaşı veren diğer rakiplerimiz de kazandı. Önceki haftalarda onların da beklemediği mağlubiyetler olmuştu. Önümüzdeki süreçte de böyle olacağını düşünüyorum. Beklenmedik maçları kaybedebilirler. Ben 40-42 puan alanın ligde tutunacağına inanıyorum" diye konuştu.

'HER MAÇ FİNAL'

Kutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana final niteliğinde maçlara çıkıyoruz. Ancak deplasmanda da mutlaka kazanmamız lazım. Gaziantep FK maçı bu anlamda bizim için çok önemli bir karşılaşma. Takımımızın kalitesi tartışılmaz. Ligin sonu yaklaştıkça, her takım için maçların önemi artıyor."

'RODALLEGA'DAN ÇOK ŞEYLER ÖĞRENİYORUM'

Yukatel Denizlispor'un Kosovalı genç forvet oyuncusu Veton Tusha, alt sıralardan kurtulacaklarını belirtti. Tusha, İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak. Ardından her geçen gün ve her hafta daha iyi olmak istiyorum" dedi. Tusha, "Bu hafta zorlu Gaziantep maçımız var. İnşallah kazanan biz oluruz. Geldiğim ilk günden beri Rodallega'dan bir şeyler öğreniyorum. Her zaman bana ağabeylik yaptı. Sürekli benim gelişmem için yardımcı oluyor, çok şanslıyım. Gaziantep FK'ya karşı önemli bir maça çıkacağız. Bize inananları mahcup etmek istemiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP