Denizlispor’un kader haftaları

SÜPER Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Yukatel Denizlispor'u, kalan 13 haftada zorlu maçlar bekliyor. Horoz, 13 maçın 7'sinde direk kümede kalma mücadelesi veren rakipleriyle karşılaşacak. Şampiyonluk adaylarından G.Saray'ı ağırlayacak, F.Bahçe'ye konuk olacak yeşil-siyahlılar, alt sıralarda yer alan Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum BŞB, Sivasspor, Ç.Rize'yle sahasında, Ankaragücü ve Kayserispor'la deplasmanda rakip olacak. Denizli, üst sıralardaki Gaziantep FK, Alanyaspor, Hatayspor ve Karagümrük'le de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Horoz, 13 haftalık süreçte kendi kaderini kendisi belirleyecek.

HER MAÇIMIZ FİNAL

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Ligin son haftaları geldikçe maçların zorluk derecesi giderek artıyor. İçeride oynadığımız son 4 maçta 10 puan aldık. Ligin sonu yaklaştıkça her takım için maçların önemi artıyor. Deplasmandan da puanlarla dönmeliyiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP