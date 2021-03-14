Horoz zor virajda

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, bugün güçlü rakibi Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede, Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 27 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi ile 24 puanla 20. sırada yer alan Horoz, 7. sırada 43 puanı bulunan Antep ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Denizlispor'da sakatlıkları süren Fabiano Leismann ve Özgür Çek ile sarı kart cezalısı Murawski ve Mesanovic bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Ev sahibi G.Antep FK ise Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kritik öneme sahip bir maça daha çıkacaklarını ifade ederek, "Hafta boyunca iyi çalıştık. Kolay maç yok. Şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.