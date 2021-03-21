Denizlispor - Başakşehir CANLI ANLATIM

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Özgür Çek ve Recep Niyaz'ın sakatlıklarının sürdüğü, Mustafa Yumlu, Kubilay ve Özer'in cezalı olduğu Denizlispor'da Leismann ve Mohamed'in durumları netleşmedi.

Ligde Denizlispor 28 haftayı 25 puanla sondan ikinci sırada, kurtuluş barajının 5 puan gerisinde geçerken, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir de 29 puan ve averajla düşme barajında yer alıyor. Göreve geldikten sonra özellikle iç sahada takıma ivme kazandıran Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.