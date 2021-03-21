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Haberler Denizlispor Denizlispor - Başakşehir CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de aylardır dibe demir atıp düşme korkusunu yakından hisseden Yukatel , alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Medipol 'i konuk ediyor. Denizlispor - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Başakşehir CANLI ANLATIM

21.03.2021, 15:56

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Özgür Çek ve Recep Niyaz'ın sakatlıklarının sürdüğü, Mustafa Yumlu, Kubilay ve Özer'in cezalı olduğu Denizlispor'da Leismann ve Mohamed'in durumları netleşmedi.

Ligde Denizlispor 28 haftayı 25 puanla sondan ikinci sırada, kurtuluş barajının 5 puan gerisinde geçerken, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir de 29 puan ve averajla düşme barajında yer alıyor. Göreve geldikten sonra özellikle iç sahada takıma ivme kazandıran Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

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