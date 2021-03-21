Horoz'un kader sınavı

Spor Toto Süper Lig'de aylardır dibe demir atıp düşme korkusunu yakından hisseden Yukatel Denizlispor, bugün alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Mücadele beINSports 2 kanalından ekranlara gelecek.

DENİZLİ YARIM TAKIM

Başakşehir ile bir nevi olmak ya da olmamak maçına çıkacak olan Yukatel Denizlispor yarım takım. Özgür Çek ve Recep Niyaz'ın sakatlıklarının sürdüğü, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve Özer Özdemir'in cezalı olduğu Horoz'da Fabiano Leismann ve Ayman Ben Mohamed'in durumları netleşmedi. Başakşehir'de ise kart cezalısı Danijel Aleksic, sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Carlos Ponck, Rafael ve Junior FernandesLigde Denizlispor 28 haftayı 25 puanla sondan ikinci sırada, kurtuluş barajının 5 puan gerisinde geçerken, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir de 29 puan ve averajla düşme barajında yer alıyor. Göreve geldikten sonra özellikle iç sahada takıma ivme kazandıran Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

KALECİ CENK SEFERBERLİĞİ

GAZİANTEP FK maçında sakatlanan ve belindeki ağrılar nedeniyle hafta içinde tam randımanlı çalışamayan kaleci Cenk'in oynayıp oynamayacağı ise maç saati belli olacak. Cenk iğne ile sahaya çıkacak, üçüncü kaleci Hüseyin de her an oynayacakmış gibi hazırlanıyor. Alacaklarına istinaden TFF'ye başvuran kaleci Pantilimon, kadro dışı bırakılmıştı. Polonyalı yönetime rest çekti.



TİAGO LOPES KENTİ TERK ETTİ

YUKATEL Denizlispor'da maddi sorunlar ayrılıkları da arkasından getiriyor. Yeşil-siyahlı takımın futbolcusu Tiago Lopes şehri terk etti. Portekizli savunmacı, alacakları ödenmediği için Başakşehir maçı öncesi sözleşmesini tek taraflı fesih ederek şehirden ayrıldı. Kayserispor'dan 2 sezon önce gelen Lopez'in parasını yatırmak için son dakikaya kadar uğraştı ancak yetiştiremedi.

■ SEBAHATTİN ALP