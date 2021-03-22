Denizlispor dibe çakıldı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yukatel Denizlispor, evinde Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı, son sıraya çakılıp kaldı: 0-0. 12'de Rodallega sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Sagal'ın gelişine yaptığı vuruş savunmanın araya girmesiyle kornere gitti. 13'dte Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diskerud'un ceza sahası dışı solundan çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

KALECİ CENK GEÇİT VERMEDİ

50'de dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta, Rodallega yükselip kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı. 53'te Rodallega, ceza yayı yakınlarından kaleyi yokladı, Mert, topu iki hamlede kontrol etti. 57'de kaleciyle karşı karşıya kalan Giuliano'nun vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. 58'de Deniz'in gönderdiği pasta topla buluşan Tolga, ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı. 63'te Visca sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Demba Ba'nın vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. Dönen topu önünde bulan Giuliano, rakibini çalımlayıp şutunu çekti, kaleci Cenk bu pozisyonda da tapu kurtarmayı başardı. Savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 90+1'de Visca'nın yaklaşık 30 metre uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı, maç golsüz bitti: 0-0.

MAÇ KADROSUNDA MECBURİ DEGİSİM

DENİZLİSPOR'DA kart cezalıları Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve maçtan önceki gün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Tiago Lopes yoktu. Kadro dışı olan Polonyalı file bekçisi Pantilimon da kadroda yer almadı. Teknik direktör Hakan Kutlu, 4 değişiklik yaptı. Kutlu, savunmanın ortasında Mustafa'nın yerine Leismann'a, sağ bekte Özer'in yerine Muhammet'e, sol bekte Ayman Ben Mohamed'in yerine Sakıb'a, orta sahada Kubilay'ın yerine Murawski'ye şans verdi. Başakşehir'de ise teknik direktör Aykut Kocaman son oynanan Beşiktaş maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kocaman, Rafael, Berkay, Mehmet Topal, Aleksic, Crivelli'nin yerine Ömer Ali, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca ve Demba Ba'ya görev verdi.

SEBAHATTİN ALP