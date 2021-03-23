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Haberler Denizlispor Denizlispor ateşle oynuyor

ateşle oynuyor

Denizlispor ateşle oynuyor

23.3.2021

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Denizlispor, puan tablosunda yine son sıraya geriledi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maça 6 önemli eksikle çıkıp beraberliğe razı olan Horoz 25 puanda kaldı.

Son sıradaki Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı mağlup ettiği haftada ikinci bir şok yaşayan Denizli ekibi, son sıraya demir attı. Sezon başından beri düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekip son 11 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girdi.

■ SEBAHATTİN ALP

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