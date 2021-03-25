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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel , maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel , 'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maça bileniyor. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü 'ndeki bugünkü antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
AA

25.03.2021, 20:14

Kulüp açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, 3 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanı öncesi, futbolculardan Hasan Ayaroğlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

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