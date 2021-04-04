Denizlispor zincir kıracak

SÜPER Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, rakibini yenerek hem 3 puan hem de 2005 yılından beri yenemediği İstanbul ekibine karşı 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Düşme hattında yer alan Denizlispor ligde oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertli rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. Ege ekibi, Denizli'de oynanan ve 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye karşı ligde galibiyet yüzü göremedi.

HOROZ İLK PEŞİNDE

Bu sezon beklenen performansı sergilemeyen ve ligin dibinde olan Denizlispor, istediği başarıyı deplasmanda da sağlayamadı. Horoz, dışarıda oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Yeşil-siyahlılar, dış saha puan durumunda da eksi 19 averajla yine ligin en alt sırasında yer aldı. Eğer Denizlispor, güçlü rakibi F.Bahçe'yi yenerse hem 16 yıllık özlemini hem de 2021 yılındaki ilk 3 puanını alacak.