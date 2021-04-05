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'de uyuşturucuya 8 tutuklama

'de polisin düzenlediği operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
İHA

05.04.2021, 23:53

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 723 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 14 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliden 8'i tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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