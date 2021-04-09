Horoz yine kayıp

Süper Lig'de son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor, büyük önem verdiği maçta Kasımpaşa ile yenişemedi ve galibiyet hasretini sürdürdü: 1-1. 10. dakikada Sagal'ın serbest vuruşunda Mesanoviç yükseldi ancak kaleci Ertuğrul başarılıydı. 40. dakikada Oğuz'un ortasında Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı. 43. dakikada Varga'nın sert şutu savunmadan döndü. Ardından Drinkwater'ın gelişine vuruşunda top az farkla auta gitti ve ilk yarı golsüz bitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Konuk takım ikinci yarının başında golü buldu. 49. dakikada Koomson'un sağ kanattan ortasında Oğuz topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Varga sol çaprazdan güzel vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1. 61. dakikada Sagal'ın kafa pası kafasında Rodallega'nın vuruşunu kaleci kurtardı. 85. dakikada Hadergjonaj'ın müdahalesiyle Oğuz ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy önce devam ettirdi. AncakVAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi. 87. dakikada topun başına geçen Rodallega, skoru belirledi: 1-1.



KUTLU'DAN TEK DEGİSİKLİK

YUKATEL Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, dünkü maçta tek değişiklik yaptı. Kutlu, Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan Sacko'nun yerine, Mesanovic'i sahaya sürdü. Sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan kaleci Pantilimon ile sakatlanan yedek kaleci Hüseyin Altıntaş'ta olmayınca U19 takımı kalecisi Abdülkadir Sünger, yedek soyundu. Denizlispor'da Özgür Çek, Recep ve Mohamed sakatlıkları devam ettiği için kadroya alınmadılar.

SEBAHATTİN ALP