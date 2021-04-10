Denizlispor hesap yapıyor

Süper Lig'de 26 puanla ligin dibine demir atan Denizlispor'da kümede kalmanın hesapları yapılıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Hakan Kutlu, 42 ya da 44 puana ulaşmaları durumunda kümede kalacaklarını söyledi. Ligde son 9 haftaya girdiklerini telafisi olmayan karşılaşmalar oynayacaklarını belirten Hakan Kutlu, "Hedefimize ulaşmak için kalan müsabakalarda 16 puan daha toplamak zorundayız. Oyuncularım Kasımpaşa maçında çok uğraştı, didindi ama 3 puanı alamadık. Şimdi deplasmanda 1 puan yazdığımız rakipten 3 puan getirmemiz lazım ki hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulabilelim. Savaşacağız" dedi.

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Alanyaspor'u deplasmanda yenerek kötü gidişe son vereceklerini açıklayan Kutlu şöyle devam etti: " Kaybettiğimiz 2 puanı telafi edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız." Hakan Kutlu ayrıca, açıklanan fikstüre göre oynayacakları bütün rakiplerin daha çok dinlenme gününe sahip olduğunu, haksızlığın giderilmesi için kulübün başvuru yapacağını da aktardı.



HOROZ'DA FAİR-PLAY İSYANI

KASIMPAŞA ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, rakibin attığı gol öncesi yerde sakatlanan bir oyuncu bulunduğu halde oyunun devam ettirildiğini, bunu Fair- Play ruhuna uygun bulmadığını söyledi. Kutlu, "Mix Diskerud'un yattığı pozisyonda, önündeki oyuncunun oyunun yönünü değiştirmesiyle buldukları bir gol var. Bu gol, lütfen tekrar seyredilsin, Fair-Play ruhuna hiç yakışmadı. Çok iyi bir vuruş yaptı tebrik etmek gerekir ama fair play adına bence çok yanlış oldu" dedi.

SEBAHATTİN ALP