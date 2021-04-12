Alanyaspor Denizlispor I CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha
Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, alacağı galibiyete ilk 5 sırasına girmek isterken Denizlispor, düşme potasından uzaklaşmanın peşinde. Alanyaspor - Denizlispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha
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