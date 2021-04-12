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Haberler Denizlispor Alanyaspor Denizlispor I CANLI ANLATIM

  I CANLI ANLATIM

'in 34. haftasında  ve  karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, alacağı galibiyete ilk 5 sırasına girmek isterken Denizlispor, düşme potasından uzaklaşmanın peşinde. Alanyaspor - Denizlispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Denizlispor I CANLI ANLATIM

12.04.2021, 19:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 19:17

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha

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