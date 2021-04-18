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Haberler Denizlispor Hakan Kutlu, istifasını sözlü olarak sundu

, istifasını sözlü olarak sundu

Teknik Direktörü 'nun, dün oynanan maçının ardından yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu belirtildi. tarafından resmi açıklamanın da kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Hakan Kutlu, istifasını sözlü olarak sundu
İHA

18.04.2021, 16:02

Denizlispor, Süper Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadeleden sonra açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, istifa ile ilgili kimseyle görüşmediğini dile getirmişti. Kutlu'nun, yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu öğrenildi.

Denizlispor Kulübü tarafından da resmi açıklamanın geleceği aktarıldı.

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