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Haberler Denizlispor Ankaragücü - Denizlispor maçının hakemi belli oldu

- maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. , karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

Ankaragücü - Denizlispor maçının hakemi belli oldu
İHA

19.04.2021, 16:38

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmana giden Yukatel Denizlispor, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumunda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılık görevlerini Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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