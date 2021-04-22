Denizli’nin sansı azalıyor

Süper Lig'de son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor, Başkent deplasmanında Ankaragücü'yle yenişemedi, galibiyet hasreti 7 maça çıktı: 1-1. 7. dakikada kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1. 35'te Alper'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

KALECİ ABDULKADİR DEVLEŞTİ

63. dakikada kornerde kaleci Abdulkadir topu elinden kaçırdı, Alper kaptığı topla kaleyi düşündü ancak vuruşu yan ağlarda kaldı. 66'da ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saba vurdu, kaleci Abdulkadir uzanarak topu uzaklaştırdı. Kitsiou boş kaleye topu göndermek istedi ancak Fabiano kale sahasında müdahale ederek mutlak golü önledi. 84'te hızlı gelişen Ankaragücü atağında Şahverdi ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Abdulkadir son anda topu kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.