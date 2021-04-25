Denizlispor: 1 Sivasspor: 1

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Hüseyin Göçek **, Alparslan Dedeş **, Candaş Elbil **
YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdulkadir ** - Sakıb ** (67 Hasan **), Muhammet *, Fabiano ** - Özer **, Bakalorz * (59 Diskerud **), Kubilay ** (67 Ben Mohamed *), Mesanovic * (62 Tusha *), Murawski ** - Sagal **, Rodallega **
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal ** - Uğur **, Camara **, Caner ** - Ahmet ** (84 Robin Yalçın ?), Fajr ** (90+3 Ziya ?), Claudemir **, Hakan **, Erdoğan ** (66 Boyd *) - Gradel ** (84 Felix ?), Kayode ** (84 Kone ?)
GOLLER: Dk.32 Kayode, 59 Diskerud
SARI KART: Claudemir (Sivasspor)
Süper Lig'de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. 3. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Kayode'nin şutu yan ağlarda kaldı. 22'de köşe atışında Hakan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 23'te serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nin şutu kaleci Ali'de kaldı. 32'de Uğur soldan ortaladı, kaleci Abdulkadir'in elinden kaçırdığı topu Kayode ağlara yolladı: 0-1. 39'da Mesanovic'in uzun pasında Sagal, Uğur'u çalımlayıp sağ çaprazdan ceza alanına girdi vuruşu kaleci Ali'ye çarpıp kornere gitti. Devre Sivasspor'un üstünlüğüyle kapandı.
GALİBİYET GOLÜ GELMEDİ
48'de Sagal ortaladı Fabiano'nun kafa vuruşunda sonuç gelmedi. 58'de Kayode'nin şutu üst direkten döndü. Devam eden atakta Hakan'ın vuruşu direği yalayarak auta gitti. 59'da Murawski çıkardı, Rodallega vuramadı topa Diskerud sert vurdu: 1-1. 70'te Fabiano'nun şutu dışarı gitti. 77'de Kayode'nin golü ofsayta takıldı. 78'de Sagal ortaladı, Tusha'dan önce savunma tehlikeyi önledi, maç 1-1 bitti.
■ SEBAHATTİN ALP
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