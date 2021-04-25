  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor - Sivasspor maçına damgasına vurdu! Sahaya inen güvercin...

- maçına damgasına vurdu! Sahaya inen ...

'in 37. haftasında oynanan - karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti.

Denizlispor - Sivasspor maçına damgasına vurdu! Sahaya inen güvercin...
İHA

25.04.2021, 10:19

Denizlispor Atatürk Stadyumunda oynanan Denizlispor, Sivasspor karşılaşması sırasında saha üzerinde uçan beyaz güvercin ilginç anlara sahne oldu. Zaman zaman alçaktan uçan güvercin, yeşil sahada yedek oyuncuların yanına indi.

Oyuncuların bulunduğu kısımda bir süre bekleyen güvercine Denizlispor yedek kulübesinden su verildi. Bir süre çimlerin üzerinde suyunu içen güvercin ilk yarının ardından saha içerisine girerek yiyecek aradı. Beyaz güvercin, ardından saha üzerinde uçmaya devam etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor - Sivasspor maçına damgasına vurdu! Sahaya inen güvercin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.