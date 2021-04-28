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çok kritik dönemeçte

Süper Lig’de son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekip, 16.00’da ’la gurbette oynuyor

Denizlispor çok kritik dönemeçte

28.4.2021

Süper Lig'de Sivasspor'la berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkartan son sıradaki Yukatel Denizlispor, bugün 'Ya tamam ya devam' mücadelesinde düşme hattındaki rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Özgür Yankaya düdük çalacak. Maç beINSports 2 kanalından ekranlara gelecek. Horoz'da sakatlığı bulunan Kubilay, Sacko, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, kaleci Hüseyin ve Cenk Gönen yok.

41. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Denizlispor, 41. kez Kayserispor'la rakip oluyor. Bundan önce oynanan 40 maçta Horoz, 15 galibiyet, 7 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Ali Tandoğan kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Tandoğan, "Hayati maçta beraberlik bile bizim için kötü sonuç" dedi.

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