Horoz’a hücum

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son sıraya demir atmış durumda ancak oyuncuları transferin gözdesi. Yeşil-siyahlı takımda, Hugo Rodallega, Angelo Sagal ve Oğuz Yılmaz'a şimdiden teklifler gelmeye başladı. Üç futbolcuyla pekçok Süper Lig kulübünün yanısıra TFF Birinci Lig temsilcileri de yakından ilgileniyor.

KULÜPLERDEN YAKIN MARKAJ

Bu sezon attığı 14 golle fark yaratan Rodallega ile Konyaspor, Gaziantep FK ve Süper Lig'e çıkmak için geri sayımda bulunan Giresunspor yakından ilgileniyor. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, 6. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 185 maçta toplam 69 kez rakip fileleri havalandırdı.

Denizlispor'un bir diğer hücum silahı Şilili Sagal'ın menajerine ise önümüzdeki sezon için şimdiden tam 4 takımın teklif yaptığı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız isim için Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor devrede. Yeşil-Siyahlı takımda radarda bulunan diğer isim de stoper Oğuz Yılmaz. Sezon başında adı büyük takımlarla dahi anılan 28 yaşındaki stoperi, Hatay ile Rize istiyor. Bu sezon çıktığı 17 lig maçında, 1 de gol atan başarılı savunmacı kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

■ SEBAHATTİN ALP