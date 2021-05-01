Denizlispor bıçak sırtında

SÜPER Lig'de son sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ile bıçak sırtında bir maç oynayacak. Son 9 maçını kazanamayan Horoz, bu maçı kaybetmesi, Hes Kablo Kayserispor ve Ankaragücü'nün ise maçlarını kazanması durumunda, ligden düşen ilk takım olacak. Karadeniz temsilcisini yarın evinde ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, güçlü rakibini mağlup ederek umutlarını sürdürmek istiyor.

ALİ TANDOĞAN UYARDI

İKİ takım arasında daha önce oynanan 31 maçın 12'sini Denizlispor, 9'unu Çaykur Rizespor kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ege temsilcisinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Yeşilsiyahlılarda Leismann, Sakıp, Bakalorz, Recep Niyaz ve Sacko, Rizespor maçında kart görmeleri halinde Hatayspor maçında forma giyemeyecekler. Teknik direktör Ali Tandoğan oyuncularına kart konusunda uyarıda bulundu.

SEBAHATTİN ALP