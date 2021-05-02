Horoz’un kader sınavı

SPOR Toto Süper Lig'de sezon başından bu yana düşme potasından kurtulamayan Denizlispor, bugün evinde Çaykur Rizespor önünde kader sınavına çıkıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Bitime 4 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisinde 28 puanla dibe demir atan Denizlispor, Çaykur Rizespor'u yenemezse son 3 maç öncesi umutlarını yitirerek küme düşen ilk takım olacak. Şansı mucizelere bağlı olan yeşil-siyahlı ekip, rakibini yener, alt sıralardaki rakipleri puan kaybederse küme düşmeyi 1 hafta erteleyecek.

EKSİKLER ÇOK FAZLA

SÜPER Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizli, sezonu 35 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı. Ev sahibinde Ahmed Yasin, Sacko, Mustafa Yumlu, Diskerud, Ayman, Kubilay, kaleciler Hüseyin ve Cenk ile cezalı Murawski forma giymeyecek.

CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU VAR

DENİZLİSPOR'DA ceza sınırında 5 oyuncu bulunuyor. Yeşil- siyahlılarda, teknik direktör Ali Tandoğan 3'er sarı kartı bulunan Bakalorz, Fabiano, Recep Niyaz, Sakıb ve Sacko ceza sınırında bulunuyor

TANDOGAN'DAN ÇAGRI VAR

SÜPER Lig'de küme düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, Rize maçı öncesi konuştu. Sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tandoğan, koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi. Futbol Federasyonu geçen yıl pandemi nedeniyle sezon bittikten sonra liglerde küme düşmeyi 1 sezonluğuna iptal ederken Tandoğan, "Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da bu nedenle tavır sergiliyor. Asıl bu sene takımların ligde tutulması gerekiyor" açıklamasını yaptı.