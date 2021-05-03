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Konya hayata döndü

Son 6 haftadır kazanamayan yeşil-beyazlılar, dün Karagümrük’e gol yağdırdı. Ev sahibi takımın golleri Ahmet, Cikalleshi (2) Bytyqi ve Shengelia’dan geldi.

Konya hayata döndü

3.5.2021

SÜPER Lig'de son 6 haftadır kazanamayan Konyaspor, dün Fatih Karagümrük'ü yenerek kendine geldi: 5-1. 30. dakikada konuk ekip Lens ile öne geçti: 0-1. 33'te Ahmet Çalık, skoru eşitledi: 1-1. 61'de Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü. Cikalleshi takımını öne geçirdi: 2-1. 64. dakikada Bytyqi düzgün bir vuruşla kaleci Viviano'yu mağlup etmeyi başardı: 3-1. 85. dakikada Cikalleshi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 4-1. 90+3'te Rahmanovic'in ceza sahasına gönderdiği topta Shengelia kaleciyi çalımladı ve fileleri havalandırdı: 5-1. Karşılaşma 5-1 sona erdi.

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