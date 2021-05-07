Denizlispor kapış kapış

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'un futbolcuları kıymete bindi. Birbiri ardına transfer teklifleri alan futbolcular yeni sezonda bir bir veda edecek. Yeşil-siyahlıların bu sezon14 golle en skorer oyuncusu ve kaptanı da olan Hugo Rodallega'ya Konyaspor'un reddedemeyeceği büyük bir teklif sunduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR KANCASI

Denizlispor'da 2 sezon boyunca forma giyen 35 yaşındaki yıldız Kolombiyalı futbolcu yeşil-siyahlı forma ile toplam 20 gole imza attı. Bu sezon 35 maçta forma giyen Şilili 28 yaşındaki Sagal, 5 asist ve 1 golle takımına katkı koyarken, Göztepe ve Trabzons-por'un markajında olduğu gelen bilgiler arasında. Sözleşmesinde 'Takım küme düşerse boşa çıkar' maddesi bulunmayan ancak alacakları ödenmediği için boşa çıkan Sagal, Federasyon'dan gelecek fesihnamesini bekliyor. Denizlispor'un altyapısından yetişen 25 yaşındaki Recep Niyaz da Sivasspor başta olmak üzere 3 kulübün daha transfer listesinde. 4 gol atıp 2 asist yapan Recep, 3 sezondur formasını giydiği Denizlispor'da toplam 22 gol kaydetti. Stoper Mustafa Yumlu'nun ise memleketi Trabzon'a yakın olan Çay-kur Rizespor'la flörte olduğu kulislerde konuşuluyor.



HOROZ'DA SAHNE GENÇLERİN

Süper Lig'de küme düşen ilk takım olan Denizli'de sahne genç futbolcuların olacak. Yarın Hatayspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Ali Tandoğan'ın kalede 20 yaşındaki file bekçisi Abdülkadir'e, savunmanın göbeğinde 21 yaşındaki Görkem Can ve Muhammed Özkal'a, hücum hattında da 18 yaşındaki Veton Tusha ile 20 yaşındaki Ali Yavuz Kol'a şans vereceği öğrenildi. Seneye 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor, kalan maçlarda genç oyunculara şans vererek performanslarını görme fırsatı yakalayacak.



SAGAL BOSA ÇIKTI

MADDİ sıkıntıları bir türlü aşamayan Denizlispor'un Şilili sol kanat oyuncusu Sagal da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Sagal, kulübe TFF aracılığıyla ihtarname gönderdi. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması nedeniyle oyuncunun boşa çıktığı ifade edildi. Bu sezon Denizlispor ile çıktığı 35 maçta 1 gol atıp 5 asist yapan yıldız transferin gözdesi.

SEBAHATTİN ALP