DenizlisporHatay’a konuk

YUKATEL Denizlispor, 28 puanla son sırada kalıp bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirdiği Süper Lig'in 40. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Denizlispor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Angelo Sagal, bu maçın kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Oğuz Yılmaz, Cenk Gönen, Dossevi, Mustafa Yumlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezalı Marvin Bakalorz ve Fabiano Leismann da bu mücadelede takımı yalnız bırakacak. Denizlispor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle yok.